Antalya DOB "La Boheme" operasını bu sezon son kez sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kasımda prömiyeri yapılan Puccini'nin "La Boheme" operasını bu sezon son kez 14 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan opera, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahneye taşınacak. Orkestrayı şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserde başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor. Tek ara ile sahnelenen 4 perdelik eserde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Paris'te nakışçı bir kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde, "Rodolfo"yu Burak Pektaş, "Mimi"yi Nurdan Küçükekmekçi, "Marcello"yu Serhat Konukman, "Musetta"yı Serap Demirhan Işık, "Colline"yi Şafak Güç, "Schaunard"ı Ümit Burak Tekinay, "Benoit"i Onur Alpaslan, "Alcindoro"yu Toygarhan Atuner, "Parpignol"u Cüneyt İ. Erdoğan, "Gümrük Çavuşu"nu Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.

La Boheme operası, geçimlerini zorlukla sağlayan dört sanatçı arkadaşın, 1830'lu yılların Paris'indeki yaşamlarını, merkezine aşkı alarak anlatıyor. Birbirlerine ilk görüşte aşık olan nakışçı Mimi ve şair Rodolfo arasındaki dramatik aşkı, Rodolfo ile ev arkadaşı ressam Marcello ve eski aşkı Musetta'nın ilişkileriyle pekiştiriyor.

Operanın biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki gişelerden temin edilebiliyor.



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