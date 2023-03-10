Arama kurtarma köpeği "Ocak" 6 depremzedenin kahramanı oldu

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ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği "Ocak", Kahramanmaraş'taki enkazlarda yerlerini belirlediği 6 depremzedenin sağ kurtarılmalarını sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Antalya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile bölgeye hareket eden golden retriever cinsi "Ocak", 12 Şubat ve Azerbaycan caddelerinde görev yaptı.

Eğitmeni ile zorlu görevlerini başarıyla tamamlayan Ocak, enkazdaki vatandaşların yerlerinin tespit edilmesinde önemli rol oynadı.

Uzman Çavuş Muhammed Turan ile 20 dakika enkazda görev yapıp, 40 dakika dinlenen "Ocak", görev yaptığı 16 gün süreyle tespit edilmesi zor noktada olan 6 depremzedeyi, hassas burnu ile buldu.

Tepki verdiği noktada ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 6 depremzedenin kahramanı olan Ocak, Antalya'ya dönerek eğitmeni Turan ile günlük antrenman ve eğitimlerine yeniden başladı.

AA ekibinin de eşlik ettiği eğitimlerde, Döşemealtı ilçesinde oluşturulan enkazda düzenli olarak arama kurtarma çalışması yapan, pentatlon alanında da kondisyon ağırlıklı çalıştırılan Ocak, eğitimlerde de enkaza saklanan insanların yerini başarıyla buldu.

Eğitmen Turan, AA muhabirine, Ocak'ın Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 52 hafta süren zorlu bir eğitimin ardından arama kurtarma köpeği olarak görev yapmaya başladığını söyledi.

Ocak ile 5 yıldır çalıştıklarını anlatan Turan, "Arama kurtarma faaliyetlerinde, insanların sağ olarak kurtarılması için her dakikanın, her saniyenin önemi büyüktür. Köpeklerin koku alma ve içgüdü duyularının kullanılması sayesinde insanların yerini bulmamız daha hızlı ve kolay hale geldi. Bu özellikleri dolayısıyla sahada görevli kolluk kuvvetlerine fayda sağlamaktadır." dedi.

Turan, arama kurtarma köpeğiyle çok fazla zaman geçirdikleri için aralarındaki dostluk bağının daha da ilerlediğini, önemli bir sevgi bağı oluştuğunu kaydetti.





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