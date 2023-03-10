Antalya'da elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın önünde bulunan elektrikli motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda bir apartmanın önündeki İlkay Güzel'e ait elektrikli motosikletin çalındığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Motosikletin çalınmasının kaydedildiği kamera görüntülerinde, bir şüphelinin çevreyi kontrol ettikten sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı motosikleti alıp bölgeden uzaklaştığı görülüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.