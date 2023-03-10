Antalya'da Antep fıstığı yetiştiriciliği için örnek bahçeler kuruldu

Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Yılın her döneminde tarım faaliyetinin yapılabildiği Antalya'da Korkuteli ilçesinde Antep fıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek için örnek bahçeler oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca neredeyse hiç su istemeyen Antep fıstığı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Korkuteli'nde 12 mahallede beşer dönümden oluşan örnek bahçeler oluşturan ekipler, Antep fıstığı fidanları dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, kentte daha az su isteyen meyve ve sebze çalışmaları kapsamında Antep fıstığı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Bölgede yoğunlukla armut, elma, kiraz, kayısı tarzında çok su isteyen meyveler yetiştirildiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bölgenin suyla ilgili sorununu çözmek adına 3 yıl önce denemeler yaptık farklı bölgelerde ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi de uygulamaya geçiyoruz. Oluşturduğumuz bahçeler için vatandaşlara Antep fıstığı fidanlarını dağıttık. Uygulamalı ve teorik eğitimler de vereceğiz. Kurduğumuz bahçelerde yöre halkının bu bitkiye olan ilgisinin artmasını bekliyoruz. Antep fıstığının ekonomik değeri de çok yüksek. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz."

Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat da ekilmeyen alanların tarıma kazandırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını ve Antep fıstığı ile lavanta türü bitkilerde karar kıldıklarını bildirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.