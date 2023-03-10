Hatay'da depremde yaralanan 12 köpek Antalya'da tedavi ediliyor

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerde yaralanan 12 köpek, Antalya'da Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da enkazdan kurtarılan ve sahipsiz kalan 12 köpek, tedavi ve bakımları için Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner Ayşe Gencer, Hatay'da deprem bölgesinde görev aldıklarını belirtti.

Bölgede yaralı kurtarılan 12 köpeği de Antalya'ya getirerek Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iyileştirmeye çalıştıklarını anlatan Gencer, "Köpeklerin muayene ve kontrollerini yapıyoruz, tedavilerini uyguluyoruz. Tedavi sürecinin ardından köpekleri sahiplendireceğiz." ifadesini kullandı.





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