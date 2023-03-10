Alanya'da park halindeyken hareket eden tanker iş yerine çarptı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeyken el freninin boşalması sonucu hareket eden tanker iş yerine çarptı.

Kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün Cikcilli Mahallesi'nde park ettiği 07 ASE 523 plakalı su tankeri, freninin boşalması sonucu rampa aşağı hareket etti.

Tanker, kapalı olan mobilya atölyesine çarparak durabildi.



Kazada iş yerinde ve araçta hasar oluştu.



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