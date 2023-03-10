Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde son çalışmasını yaptı.

Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştığı antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla bitirdi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.





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