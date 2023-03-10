Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma çalışmasının ardından pas organizasyonları gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, yarın yapacağı idmanın ardından Ankara'ya hareket edecek.





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