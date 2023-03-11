Antalya'da "Kira Gelirlerinin Vergi Beyanı" devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlarından oluşan mükelleflerin 2022 yılının yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart'a kadar bağlı oldukları vergi dairelerine vermesi gerektiğini bildirdi.

Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı yazılı açıklamaya göre, "Hazır Beyan Sistemi" ile mükelleflerin hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkanı bulduğunu belirtti.

İsteyen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine giderek veya kentteki alışveriş merkezlerinde bulunan beyan kabul masalarından beyannamelerini verebileceklerini kaydeden Karayılan, "Hazır Beyan Sisteminden, daha önce hiç beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanlar da bu hizmetten yararlanabilir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydı otomatik olarak açılmaktadır."

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2022 yılı için 9 bin 500 liranın gelir vergisi olduğunu ifade eden Karayılan, konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse 2022 yılı için belirlenen 9 bin 500 liradan yararlanılamayacağını aktardı.

Mükelleflerin hazır beyan sistemine giriş için hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ya da E-Devlet ile veya İnteraktif Vergi Dairesinden giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerini belirten Karayılan, "Mükelleflerimiz sistem üzerinden beyannamelerini 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebilecekleri gibi tahakkuk eden gelir vergisinin 1. taksitini 31 Mart 2023 tarihine kadar, 2. taksitini temmuz ayı içerisinde yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden 'anlaşmalı banka kartı kredi kartı ile ödeme' bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir." ifadesini kullandı.

Karayılan ayrıca diğer gelir türleri olan ticari, zirai ve serbest meslek kazanç türleri için de beyan dönemi olduğunu, bu tür gelir kazanç sahibi mükelleflerin için de elde ettikleri 2022 yılı gelir tutarlarının beyan etmesi gerektiğini vurguladı.

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