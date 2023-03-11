Akdeniz Üniversitesi Hastanesi depremzedelerin tedavisinde etkin rol oynadı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 4 binden fazla depremzedenin tedavisinde etkin rol oynadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hazırlık yapıldı. Yoğun bakımdan normal servislere kadar yatak kapasitesi artırılarak aciliyeti olmayan ameliyatlar ertelendi. Bazı yoğun bakım ve normal servisler de depremzedelere ayrıldı.

Deprem bölgelerinden sevk edilen yaralıların ameliyatları için doktorlar 24 saat kesintisiz operasyonlar gerçekleştirdi, bazı yaralılar ameliyatlarla sağlığına kavuştu.

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi de depremzedeler için seferber oldu.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, derin hasarlar oluşan afetzedelere vücutlarının farklı bölgelerinden doku nakletti. Kadın doğum servisinde aralarında riskli gebelerin de bulunduğu 17 hamilenin, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almaları sağlandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, depremin hemen ardından üniversite hastanesinden aralarında hekim, hemşire, uzmanların da bulunduğu 40 sağlık çalışanının deprem bölgesine gittiğini söyledi.

Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi depremde zarar görünce üzerlerine ciddi iş düştüğünü anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Hatta İstanbul'da bazı üniversitelerin hastanelerinde sıkıntılar oldu. Özellikle Cerrahpaşa'dan bazı hastalar bize sevk edildi. Hastanemize 4 binin üzerinde depremzede hasta başvurdu. 17 doğum gerçekleşti. Hepsinin durumu gayet iyi. 370 depremzede ameliyat edildi, bunlar arasında büyük ameliyatlar var. Göçük altında kalıp vücudunda kırıklar oluyor. O kırıkların tedavisi, cilt eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Büyük yaralar ortaya çıkabiliyor. Plastik cerrahlar olarak onlara müdahale ettik. Kronik hastalıkları olanlar, kanserli hastalar da vardı. Onların tedavilerini üstlendik."

- "Diyaliz makinesi çağrısı yapmak istiyorum"

Özkan, depremden sonra böbrek yetmezliği olan çok fazla hastanın hastanelerine geldiğine işaret ederek, üzerine ciddi ağırlık düşen veya kasları ezilen insanlarda böbrek rahatsızlıklarının sık görüldüğünü dile getirdi.

Diyaliz makinesi çağrısı yapan Özkan, "Diyaliz makinelerine ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü veya sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek temin ediyoruz. Ancak çok fazla hasta olduğu için makine ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur." dedi.

Dünyada kaliteli işler çıkartan bir hastane olduklarını ifade eden Özkan, yapılan operasyonların ve tecrübenin fazla olmasının başarıyı beraberinde getirdiğini ve güveni artırdığını vurguladı.

Özkan, deprem bölgelerine sağladıkları sağlık ekibi desteği ile depremzedelerin tedavisine yerinden katkı sunduklarını aktararak, "Deprem sürecinde hemen tedbir alarak büyük görev üstlendik. İnsanlara hayat vermek bizim işimiz. Tüm ekip, hastalara hizmet etmekten mutlu." diye konuştu.

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