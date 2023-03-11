Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Bazı vatandaşlar ise yağışlı havaya rağmen Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Burdur, Isparta ve Muğla'nın bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.



Yağışların genellikle yağmur, sağanak, sahil kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Rüzgarın bugün bölge genelinde güneyden kuvvetli, iç kesimlerde fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Hava sıcaklığının yarından itibaren yağışlarla hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yağışların özellikle Antalya'nın doğu ilçeleri Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Akseki'de etkili olmasının beklendiği kaydedildi.





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