Antalya'da vatandaşlara "bahçe peyzajı" eğitimi düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince bahçe peyzajı alanında ücretsiz eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zeytinpark'ta gerçekleştirilen programda katılımcılara ekolojik, doğal, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, teknolojik ve iklimsel yakın çevre ilişkileri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca eğitimde, bitkisel, coğrafik ve yenilikçi sürdürülebilirlik, insan, flora ve fauna ilişkisini ön planda tutarak ihtiyaçlara göre çalışmaların nasıl gerçekleşmesi gerektiği anlatıldı.



Antalya'nın yeşil alanlarının daha estetik ve işlevsel olmasına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen program ile yeşil alanların ve parkların daha sürdürülebilir olması, Antalya'nın doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması hedefleniyor.









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