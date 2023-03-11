Futbol: Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fredy, Fernando, Ndao, Larsson, Haji Wright

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Uzodimma, Campanharo, Cardoso, Kemen, Ali Karimi (Dk. 16 Ramazan Civelek), Mane, Thiam

Gol: Dk. 33 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright'ın yerden vuruşunda, topu kaleci Bilal Bayazıt ayaklarıyla kornere çeldi.

10. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

23. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek topa yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın vuruşunda top, direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına yakın bölgede Haji Wright, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.