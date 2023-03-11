Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 88 Cemali Sertel), Ufuk Akyol, Fredy (Dk. 76 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 88 Nakajima), Ndao (Dk. 71 Ghacha), Larsson, Haji Wright (Dk. 71 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Ackah), Kolovetsios, Arif Kocaman, Uzodimma, Campanharo, Cardoso (Dk. 46 Gavranovic), Kemen (Dk. 75 Mensah), Ali Karimi (Dk.16 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 65 Emrah Başsan), Thiam

Goller: Dk. 33 ve 68 Haji Wright, Dk. 52 Fredy, Dk. 90+6 Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi.

52. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Haji Wright'ın pasıyla kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0

67. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

68. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0

73. dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Uzodimma'nın yerden sert vuruşunda, kaleci Leite topu güçlükle kornere çeldi.

90+6. dakikada Larsson'un ortasına yükselen Emrecan Uzunhan'ın kafa pasıyla kale önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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