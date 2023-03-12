Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı

AA

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası başladı.

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona, 74 sporcu katıldı. Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada, sporcular 10 ila 35 kilometrelik parkurlarda mücadele ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada Kazakistan ve Slovakya'dan da sporcuların yer aldığını söyledi.

Asbaşkan Alpkılıç, 9 Nisan'da Antalya'da Balkan Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini ifade ederek, "Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na adayız. Ondan da olumlu yanıt alırsak Antalya'da büyük bir organizasyon daha gerçekleştireceğiz." dedi.

Alpkılıç, bugünkü yarışmanın sonunda Avrupa Kupası'na katılacak milli takımın belirleneceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görme engelli şampiyon halterci Abdurrahman: Çaresizce bekledik, evimizin yıkılacağını zannettik 
YEREL HABERLER Görme engelli şampiyon halterci Abdurrahman: ...
Alanya Kestelspor takım midibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya Kestelspor takım midibüsünün devrilmesi sonucu ...
2022 turizminde 11 rekor
YEREL HABERLER 2022 turizminde 11 rekor
Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından
Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından
Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor - Kayserispor: 4-0
YEREL HABERLER Antalyaspor - Kayserispor: 4-0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalya'da vatandaşlara "bahçe peyzajı" eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlara "bahçe peyzajı" eğitimi ...
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi depremzedelerin tedavisinde etkin rol oynadı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Hastanesi depremzedelerin ...
Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş
YEREL HABERLER Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş
Antalya'da "Kira Gelirlerinin Vergi Beyanı" devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da "Kira Gelirlerinin Vergi Beyanı" devam ...
Alanyaspor'da Ankaragücü hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Alanyaspor'da Ankaragücü hazırlıkları devam etti
Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını ...
Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
YEREL HABERLER Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
Alanya'da park halindeyken hareket eden tanker iş yerine çarptı
YEREL HABERLER Alanya'da park halindeyken hareket eden tanker iş ...
Hatay'da depremde yaralanan 12 köpek Antalya'da tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yaralanan 12 köpek Antalya'da ...
Falezlerde yarık oluşan kaya üzerine 'ev'
YEREL HABERLER Falezlerde yarık oluşan kaya üzerine 'ev'
Antalya'da zirvede kış sporları yapılırken sahilde denize girenler oldu
YEREL HABERLER Antalya'da zirvede kış sporları yapılırken sahilde ...
Antalya'da Antep fıstığı yetiştiriciliği için örnek bahçeler kuruldu
YEREL HABERLER Antalya'da Antep fıstığı yetiştiriciliği için örnek ...
TGF Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı
TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.