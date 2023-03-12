Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası başladı.

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona, 74 sporcu katıldı. Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada, sporcular 10 ila 35 kilometrelik parkurlarda mücadele ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada Kazakistan ve Slovakya'dan da sporcuların yer aldığını söyledi.

Asbaşkan Alpkılıç, 9 Nisan'da Antalya'da Balkan Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini ifade ederek, "Dünya Yürüyüş Şampiyonası'na adayız. Ondan da olumlu yanıt alırsak Antalya'da büyük bir organizasyon daha gerçekleştireceğiz." dedi.

Alpkılıç, bugünkü yarışmanın sonunda Avrupa Kupası'na katılacak milli takımın belirleneceğini kaydetti.



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