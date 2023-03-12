Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası sona erdi.

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona 74 sporcu katıldı. Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, 5 ila 35 kilometrelik parkurlarda ter döktü. Şampiyonada Kazakistan ve Slovakya'dan da sporcular yer aldı.

Yarışmada 35 kilometre büyük kadınlarda Kazakistan'dan Galina Yakusheva 3:00:05'lik derecesiyle birinci oldu, erkeklerde ise 2:50:39'luk dereceyle Selman İlhan ilk sırayı aldı.

20 kilometrede büyük kadınlarda Meryem Bekmez, büyük erkekler de ise Mazlum Demir şampiyonluk ipini göğüsledi. 20 yaş altında Emine Ceylan ve Hayrettin Yıldız, 18 yaş altında da Esmanur Yılmaz ile Furkan Yaran birinci oldular.

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