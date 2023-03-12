Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Açık, Antalya'da sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen turnuvada, Türkiye, Bosna Hersek, Rusya, İtalya, Avusturya, İspanya, Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Almanya, İsveç, Lübnan, Fransa, Hollanda, Arjantin, Macaristan, Belçika, Çekya, Avustralya, Litvanya, Kanada, Romanya, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Belarus ve Yunanistan olmak üzere 27 ülkeden 64 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın tekler finalinde Macar raket Fabian Marozsan, Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner'ı 7-5, 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Marozsan bu galibiyetle kariyerinin 7. tekler zaferini elde etti.

Çitler finalinde ise milli tenisçiler Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın ikilisi, Petros Tsitsipas (Yunanistan)-Filip Bergevi (İsveç) çifti ile karşılaştı. Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın ikilisini 6-2, 6-4'lük setlerle yenen Petros Tsitsipas/Filip Bergevi çifti Megasaray Hotels Open’ı çiftler şampiyonu olarak tamamladı. Milli tenisçiler Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın ikilisi ise ikinciliği elde etti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri Şahiner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tarafından verildi.

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