Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışması, Antalya'da yağmur altında başladı

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ANTALYA (AA) - 2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışması, Antalya'da etkili olan yağmur altında gerçekleştiriliyor.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, 10 ildeki 13 kulüpten 11'i kadın 44 sporcu katıldı.

Yarışmanın ilk bölümünde, resmi antrenman atışları ve malzeme kontrolü yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine, organizasyonun klasik yay, makaralı yay ve W1 kategorilerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Sıralama atışlarından sonra eleme turlarına geçileceğini belirten Aytaçoğlu, "Organizasyon para okçulukta sezonun ilk açık hava yarışması özelliği taşıyor. Aynı zamanda sporcularımızın performans durumunu da görme fırsatımız olacak." diye konuştu.

Para Okçuluk Federasyon Kupası, yarın sona erecek.

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