Antalya'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlara aşı yapılmasına başlandı.

Hayvancılığın yoğun olduğu Serik ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğünce, şap hastalığını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında dört ekip oluşturuldu.

Ekipler, ilçenin farklı noktalarındaki hayvan çiftlik ve ahırlarını gezerek, aşılama yapıyor. Aşılama yapılan çiftliklerde dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiren ekipler, çiftçilere broşür dağıtarak şap hastalığına karşı önlem almalarını sağlıyor.

Şu ana kadar 13 bin civarında büyükbaş hayvanı aşılayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir hayvan hastalığına rastlamadıklarını ancak hayvan hareketini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Kasaplık hayvanlara kontrollü izin verdiklerini aktaran Çömezoğlu, "Aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda bir hafta içerisinde ilçedeki tüm büyükbaş hayvanları aşılamayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Diğer ilçelerde de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, SAT-2 serotipi hastalığına karşı aşılama çalışmalarına başladı.

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