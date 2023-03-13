Başkan Ulutaş, Kaş Belediyespor yöneticileri ve futbolcularıyla buluştu

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyesi Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Büyükler 2. Amatör Küme 1. Grup'ta mücadele edecek Kaş Belediyespor'un yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

İnceboğaz Sosyal Tesisleri'nde lig öncesi kaynaşma ve moral yemeği düzenlendi.

Futbolcularla sohbet eden Ulutaş, yaptığı konuşmada gençlere ve spora verdiği önemi vurguladı.

Belediye olarak sporu ve sporcuyu desteklediklerini belirten Ulutaş, "Gençlerimize sahip çıkmak çok kıymetli. Onlar geleceğimiz. Spor bu anlamda birleştirici bir etken. Sporcularımızın karşılaşmalarda centilmence mücadele edeceğine, başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Oyuncularımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sezonun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcular da Ulutaş'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti, programın sonunda Ulutaş ile futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Kaş Belediye Spor Başkanı Salih Usta, teknik ekip, futbolcular, belediye meclis üyeleri Mazen Arıcan ve Muzaffer Gökçül ile ana sponsor firma yetkilileri de katıldı.

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