Finike'de İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonundaki törene, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir ile öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

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