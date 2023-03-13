Finike Belediyespor, küme düştü

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ANTALYA (AA) - Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Finike Belediyespor, ligden düştü.

Süper Amatör Lig'in 17. haftası'nda Kaş'ta Kaş Kınık Spor ile deplasmanda karşılaşan Finike Belediyespor, 3-2 yenildi.

Finike ekibi, Demre Belediyespor ve Toptaş Spor ile Süper Amatör Ligi'nden düştü. Ligden düşen takımların 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Küme'de mücadele edeceği öğrenildi.​​​​​​​



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