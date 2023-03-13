Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yapımında sona yaklaşılan 1100 yataklı şehir hastanesi yakında hizmete sunulacak.

Vali Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahallesi'nde inşa edilen Antalya Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Teknolojik cihazlarla donatılan hastanenin iç dizaynı tamamlanan odalarını inceleyen Yazıcı ile beraberindekiler, İl Sağlık Müdürü Başıbüyük'ten bilgi aldı.

Hastanenin yapım çalışmalarında sona gelindiğini ve yakında açılışının yapılacağını anlatan Başıbüyük, 1100 yatak kapasitesi ihtiyaç olduğunda artırılabilecek sağlık tesisinde 40'ın üzerinde ameliyathane ve 250'nin üzerinde yoğun bakım bölümünün yer alacağını kaydetti.

Başkan Tütüncü de Antalya Şehir Hastanesi'nin ilçelerinin "sağlık kenti" olma hedefine büyük katkı sunacağını ifade etti.

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