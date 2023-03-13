Antalya'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Kelek idaresindeki 42 AES 22 plaka kamyonet, Akseki-Manavgat kara yolu Kale mevkisinde Talat Koç yönetimindeki 38 AER 539 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada, araçlardaki Ahmet Zobi, Ziya Kelek ve Emin Kelek yaralandı.



Sağlık ekiplerince, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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