Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışmasının açılış töreni gerçekleştirildi

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ANTALYA (AA) - 2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışmasının açılış töreni yapıldı.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 10 ildeki 13 kulüpten 11'i kadın 44 sporcunun mücadele verdiği organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı Paralimpik Hazırlık Takip Şube Müdürü Nejmi Ünver, Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz, teknik kurul başkanı Alper Aytaçoğlu, sporcular, antrenörler ve hakemler katıldı.

Klasik yay, makaralı yay ve W1 kategorilerinde gerçekleştirilen Para Okçuluk Federasyon Kupası mücadeleleri, yarın sona erecek.

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