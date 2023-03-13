Depremzede kendisini enkazdan kurtaran itfaiyecilere teşekkür için Antalya'ya geldi

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin 162. saatinde enkazdan çıkarılan Cengiz Polat, kendisini kurtaran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Olgan Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 45 yaşındaki Polat, tedavisinin tamamlanmasının ardından kardeşi İsmail Polat ile Antalya'ya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve itfaiyecilerle buluşan Polat, kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Muhittin Böcek, depremin ilk dakikasından itibaren teyakkuza geçerek çalışmalara başladıklarını, ekiplerinin deprem bölgesinde 79 kişiyi kurtardığını hatırlattı.

Deprem bölgesinde siyaset üstü bir çalışma yürüttüklerini anlatan Böcek, bölgedeki vatandaşlara yönelik psikososyal çalışma da yaptıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta depremin 162. saatinde enkazdan çıkarıldığı anları anlatırken duygulanan Polat da 7 günlük süreçte farklı duygular yaşadığını dile getirdi.

Enkazın altından dışarıda ne olduğunu görmediğini ifade eden Polat, "Çıktıktan sonraki durumu anlatmak çok farklı bir duygu. Kurtarma anında itfaiyeci arkadaşımızla göz göze geldik, 15-20 saniye bakıştık. İnanamıyorduk. Ben ilk etapta cevap veremedim, kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Buraya gelerek itfaiyeci arkadaşları görmek, onlara teşekkür etmek istedim." diye konuştu.

İsmail Polat ise depremi öğrenince Irak'tan döndüğünü, ağabeyinin bulunduğu enkazın başında bir hafta beklediğini söyledi.

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