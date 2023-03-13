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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kazada yaralanan Kestelsporlu futbolcuları ziyaret etti

AA

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kazada yaralanan Kestelsporlu futbolcuları ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, deplasman dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Armoni Alanya Kestelsporlu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün dün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 12 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralanmıştı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaralanan futbolcuları tedavi gördükleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Alanya Kestelspor Kulübü Başkanı Levent Uğur ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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