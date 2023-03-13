Antalya Valisi Yazıcı, Kestelsporlu futbolcu Emre Tosun'u ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deplasman dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Armoni Alanya Kestelsporlu Emre Tosun’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün dün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 12 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralanmıştı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaralanan futbolculardan Emre Tosun'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Futbolcunun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Yazıcı, bu tür üzücü ve elim olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ziyarette AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de yer aldı.

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