Otizmli depremzedeler, Antalya'da eğitimle sosyalleşiyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen otizmli bireyler, yaşadıkları travmayı Antalya'da oluşturulan özel rehabilite alanlarında atlatmaya çalışıyor.

Depremde evlerini, yakınlarını, oyuncaklarını kaybeden otizmli depremzedeler için Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğinde özel eğitim alanları oluşturuldu. Kentte konaklayan özel bireyler, Akdeniz Üniversitesi içindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurdunda hazırlanan sınıflarda, uzmanlar eşliğinde eğitimlerine devam ediyor. Atölye ve spor etkinliklerine katılan özel bireyler, psikolojik destek de alıyor.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, AA muhabirine, depremi yaşayan dezavantajlı otizmli bireylerin, durumdan daha fazla etkilendiğini ve ciddi yaralar aldıklarını söyledi.

Otizmli bireylerin davranışlarını kontrol edemediklerini, bu nedenle de ailelerin sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Çileli, düzenli şekilde sağlanan eğitimle otizmli bireylerin normalleşebildiklerini anlattı. Çileli, bu doğrultuda deprem olduktan sonra bölgeye 4 tır insani yardım gönderdiklerini ve kendilerinin giderek çalışmalarda bulunduklarını aktararak Antalya'ya getirilen otizmli depremzedelerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce özel sınıflar oluşturulduğunu ifade etti.

"Ulaştığımız 150 otizmli bireye ve ailesine eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hem psikolojik hem maddi destek vermeye devam ediyoruz." diyen Çileli, depremlerde yaşanan yıkımın otizmli çocukları da derinden etkilediğini anlattı.

Özel eğitim eğitmeni Yunus Emre Uza da otizmli bireylerin eğitimden geri kalmaması ve yaşadıkları olaydan daha fazla etkilenmemeleri için ilk günden itibaren hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Bireyler için, kaldıkları KYK yurtlarında temel spor eğitimleri, atölye çalışmaları yaptırdıklarına değinen Uza, "Otizm hayat boyu öğrenmeyi gerektiriyor, net tedavisi yok. Bu bireylerin hayat boyu eğitim alması lazım. Otizmli depremzedelerin kafalarındaki kargaşa daha da artmış ve dağılmış durumdaydı. Şimdi yavaş yavaş toparlanma söz konusu." diye konuştu.

- Otizmli bireylerin sosyalleşmesi sağlanıyor

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Merkezi Özel Eğitim Koordinatörü Yasin Çotur da deprem sonrası otizmli bireylerin en çok da velilerinin sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirtti. Kentteki otizmli bireylere sağlanan eğitim imkanlarına depremzede otizmli bireyleri de dahil ettiklerini vurgulayan Çotur, şunları söyledi:

"Bireylerin sosyalleşmesini istiyoruz çünkü bireylerde çok ağır travmaları gördük. Dokunduğumuz zaman ağlıyorlardı ya da yanımıza gelmiyorlardı. Şimdi iç içeyiz, alışmış durumdalar. Veliler de çok memnun. Böyle bir şey beklemediklerini, nefes aldıklarını söylüyorlar. Burada son çocuğumuz kalıncaya kadar, bir kişi dahi olsa eğitimlere devam edeceğiz."

- Aileler eğitimlerden memnun

Velilerden Berrin Narcı da 23 yaşındaki otizmli oğlu Gökhan Berkay Ötener ve Alzheimer hastası annesi ile Hatay'dan Antalya'ya geldiklerini kaydetti. Deprem nedeniyle evlerinin hasar gördüğünü ve içine girilemeyecek hale geldiğine işaret eden Narcı, oğlunun depremden çok etkilendiğini, geceleri uyumadığını ve sürekli huzursuz olduğunu belirtti.

Narcı, oğlunun evdeki ortamını çok sevdiğini ve özellikle bazı eşyalarına takıntılı bir şekilde bağlı olduğunu bildirerek şunları kaydetti:



"Hatay'da haftada iki gün rehabilitasyon merkezine giderek eğitim alıyordu. Şimdi eğitimlerine burada devam ediyor. Buradaki ortama yavaş yavaş uyum sağladı. Evine aşık bir çocuktu ama evinin yıkılacağını kabullendi, şimdi gitmek istemiyor. Burada mutlu, uyum sağladı, eğitimine devam ediyor. Biz de biraz rahatladık. Normal hayatına döndü ama hala korkuları var. Özel çocuklarımızın düşünülmesi, bu tür eğitimlerin gerçekleştirilmesi çok güzel, yetkililere teşekkür ediyoruz."





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