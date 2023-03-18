MHP Belediye Başkanları Toplantısı Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin "Bu seçimde ya milli hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz ya da ülkemiz üzerinde hesap yapan küresel güçlere teslim olacağız. Ya istikrar ve istikbalimize sahip çıkacağız ya da krize, kaosa ve kargaşaya boyun eğeceğiz." dedi.

Durmaz, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen MHP Belediye Başkanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, siyasetin en temelde ahlaki değerler etrafında, tutarlı ilkeler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Millet İttifakı'nın siyaseti yıkma üzerinde kurguladığını, güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu ifade eden Durmaz, şunları söyledi:

"Kaos masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yeni bir 'açılımdan' bahsetmesi, CHP içindeki ulusalcıları tasfiye edip HDP çizgisindekileri ve Atatürk'e hakaret edenleri partiye doldurması, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine 'tiyatro' demesi, Libya tezkeresine karşı çıkması, sınır ötesi tezkerelere 'hayır' oyu vermesi, Karabağ'da Türkiye'yi jurnallemesi, Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkıp tekrar müzeye dönüştürmek istemesi, İHA-SİHA ve savunma sanayine düşman gözüyle bakması, mavi vatanda Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlaması, Kıbrıs'ta Maraş'ın açılmasını alaya alması, Türkiye'yi ikide bir yabancılara şikayet etmesi, yabancı büyükelçilerden Türkiye'ye müdahale etmelerini talep etmesi, PYD'yi terör örgütü olarak görmemesi, Afrin'de Türkiye'yi 'insanlık suçu' işlemekle suçlaması, Rusya'ya yaptırım istemesi, S400'lere karşı çıkması, ABD Başkanı Joe Biden'ın muhalefete destek açıklamaları değerlendirildiğinde 'kaos masasının' Türk milletine, müstemleke bir ülke olmaktan ve 7 partili, 7 cumhurbaşkanı yardımcılı bir koalisyondan başka hiçbir vaadi yoktur."

- "Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz"

Cumhur İttifakı'nın ise siyaseti milli menfaatler çerçevesinde milletin gözü önünde, milli varlığa halel getirmeyecek şekilde yapan, bölücü terörün kökünü kazıyan, ekonomik operasyonlara boyun eğmeyen, milleti ezdirmeyen bir duruş sergilediğini aktaran Durmaz, MHP olarak Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

14 Mayıs'taki seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimde ya milli hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz ya da ülkemiz üzerinde hesap yapan küresel güçlere teslim olacağız. Ya istikrar ve istikbalimize sahip çıkacağız ya da krize, kaosa ve kargaşaya boyun eğeceğiz. Bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri olmayanlar, aziz milletimizle paylaşacak hiçbir ortak değeri bulunmayanlar, devleti pasta gibi görüp daha ortada pasta yokken dilim paylaşımında kavga edenler ancak ve ancak 'kaos' üretirler. Kimin, neyi paylaşıp neden kavga ettiğine bakmadan, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı, ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz, Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili sayısını arttıracağız. Genel Başkanımızın milli hafızalara kazıdığı, 'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Durmaz, yerel seçimlerde göreve gelen MHP'li belediye başkanlarının milletin güvenini sarsmadığını ve 'üretken belediyecilik' anlayışıyla hizmet yaptıklarını belirtti. MHP'li belediyelerin şehirlerine değer kattığını aktaran Durmaz, "Bizim siyasetimizin amacı, daha güçlü bir devlet, daha müreffeh bir millet, daha huzurlu bir gelecektir. 14 Mayıs 2023 seçimleri, sonuçları ve yaratacağı etki itibarıyla, hem siyasi partiler hem de ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bize göre bu seçimler, 'yüzyılın seçimi' mahiyetindedir." diye konuştu.

Teşkilata ve belediye başkanlarına çalışmalarında başarı dileyen Durmaz, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Türk milleti ebediyen var olsun." dedi.

MHP'li belediye başkanlarının 4 yıllık performanslarının ve seçim çalışmalarının değerlendirileceği toplantı, yarın sona erecek.

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