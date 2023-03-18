MHP Belediye Başkanları Toplantısı Antalya'da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Belediye Başkanları Toplantısı Antalya'da başladı

AA

MHP Belediye Başkanları Toplantısı Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin "Bu seçimde ya milli hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz ya da ülkemiz üzerinde hesap yapan küresel güçlere teslim olacağız. Ya istikrar ve istikbalimize sahip çıkacağız ya da krize, kaosa ve kargaşaya boyun eğeceğiz." dedi.

Durmaz, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen MHP Belediye Başkanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, siyasetin en temelde ahlaki değerler etrafında, tutarlı ilkeler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Millet İttifakı'nın siyaseti yıkma üzerinde kurguladığını, güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu ifade eden Durmaz, şunları söyledi:

"Kaos masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yeni bir 'açılımdan' bahsetmesi, CHP içindeki ulusalcıları tasfiye edip HDP çizgisindekileri ve Atatürk'e hakaret edenleri partiye doldurması, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine 'tiyatro' demesi, Libya tezkeresine karşı çıkması, sınır ötesi tezkerelere 'hayır' oyu vermesi, Karabağ'da Türkiye'yi jurnallemesi, Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkıp tekrar müzeye dönüştürmek istemesi, İHA-SİHA ve savunma sanayine düşman gözüyle bakması, mavi vatanda Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlaması, Kıbrıs'ta Maraş'ın açılmasını alaya alması, Türkiye'yi ikide bir yabancılara şikayet etmesi, yabancı büyükelçilerden Türkiye'ye müdahale etmelerini talep etmesi, PYD'yi terör örgütü olarak görmemesi, Afrin'de Türkiye'yi 'insanlık suçu' işlemekle suçlaması, Rusya'ya yaptırım istemesi, S400'lere karşı çıkması, ABD Başkanı Joe Biden'ın muhalefete destek açıklamaları değerlendirildiğinde 'kaos masasının' Türk milletine, müstemleke bir ülke olmaktan ve 7 partili, 7 cumhurbaşkanı yardımcılı bir koalisyondan başka hiçbir vaadi yoktur."

- "Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz"

Cumhur İttifakı'nın ise siyaseti milli menfaatler çerçevesinde milletin gözü önünde, milli varlığa halel getirmeyecek şekilde yapan, bölücü terörün kökünü kazıyan, ekonomik operasyonlara boyun eğmeyen, milleti ezdirmeyen bir duruş sergilediğini aktaran Durmaz, MHP olarak Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

14 Mayıs'taki seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimde ya milli hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz ya da ülkemiz üzerinde hesap yapan küresel güçlere teslim olacağız. Ya istikrar ve istikbalimize sahip çıkacağız ya da krize, kaosa ve kargaşaya boyun eğeceğiz. Bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri olmayanlar, aziz milletimizle paylaşacak hiçbir ortak değeri bulunmayanlar, devleti pasta gibi görüp daha ortada pasta yokken dilim paylaşımında kavga edenler ancak ve ancak 'kaos' üretirler. Kimin, neyi paylaşıp neden kavga ettiğine bakmadan, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı, ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz, Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili sayısını arttıracağız. Genel Başkanımızın milli hafızalara kazıdığı, 'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Durmaz, yerel seçimlerde göreve gelen MHP'li belediye başkanlarının milletin güvenini sarsmadığını ve 'üretken belediyecilik' anlayışıyla hizmet yaptıklarını belirtti. MHP'li belediyelerin şehirlerine değer kattığını aktaran Durmaz, "Bizim siyasetimizin amacı, daha güçlü bir devlet, daha müreffeh bir millet, daha huzurlu bir gelecektir. 14 Mayıs 2023 seçimleri, sonuçları ve yaratacağı etki itibarıyla, hem siyasi partiler hem de ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bize göre bu seçimler, 'yüzyılın seçimi' mahiyetindedir." diye konuştu.

Teşkilata ve belediye başkanlarına çalışmalarında başarı dileyen Durmaz, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Türk milleti ebediyen var olsun." dedi.

MHP'li belediye başkanlarının 4 yıllık performanslarının ve seçim çalışmalarının değerlendirileceği toplantı, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP´li Durmaz: Erdoğan'ı ilk turda ezici çoğunlukla seçtireceğiz
YEREL HABERLER MHP´li Durmaz: Erdoğan'ı ilk turda ezici çoğunlukla ...
Otizmli depremzedeler, Antalya'da eğitimle sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Otizmli depremzedeler, Antalya'da eğitimle ...
Antalya'da tedavi edilen yaralı karabatak doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya'da tedavi edilen yaralı karabatak doğaya ...
Türkiye Kasaplar Federasyonundan ramazanda "kırmızı et" açıklaması
YEREL HABERLER Türkiye Kasaplar Federasyonundan ramazanda "kırmızı ...
Prof. Dr. Akkoyunlu: Deprem bölgesinde silika riski asbestten daha yüksek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akkoyunlu: Deprem bölgesinde silika riski ...
Akdeniz Üniversitesi, sanat ve sporla depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi, sanat ve sporla depremzedelerin ...
Taksi şoförünü taşla yaralayan sanık: Babam engelli, ona para göndermem lazımdı
YEREL HABERLER Taksi şoförünü taşla yaralayan sanık: Babam engelli, ...
Bakan Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda açıklama yaptı: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni ...
'Süpermen', Antalya'da çekilen filmden ilk kareyi paylaştı
YEREL HABERLER 'Süpermen', Antalya'da çekilen filmden ilk kareyi ...
Batı Akdeniz'de ihracatçılara "e-ihracat destekleri" anlatıldı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'de ihracatçılara "e-ihracat destekleri" ...
Antalyaspor Başkanı Gülel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Gülel, Antalya Büyükşehir ...
3 aylık eşe satırla saldırı girişimi kamerada
YEREL HABERLER 3 aylık eşe satırla saldırı girişimi kamerada
Alanya'da evinde fenalaşan Alman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da evinde fenalaşan Alman, kaldırıldığı ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Doktor çift, 16 yıldır hem hayatı hem akademik tecrübelerini paylaşıyor
YEREL HABERLER Doktor çift, 16 yıldır hem hayatı hem akademik ...
Antalya'da 65 yaş üstü hastaların sıra beklememesi için acil serviste geriatri polikliniği açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş üstü hastaların sıra beklememesi ...
Motosiklette 4 kişiyle tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Motosiklette 4 kişiyle tehlikeli yolculuk kamerada
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
'Depremzede ana sınıfı öğrencileri sınıfta durmak istemiyor'
YEREL HABERLER 'Depremzede ana sınıfı öğrencileri sınıfta durmak ...
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tırların ...
Suçlama üçüncü kez değişti, Sultan´ın erkek arkadaşı tahliye edildi
YEREL HABERLER Suçlama üçüncü kez değişti, Sultan´ın erkek arkadaşı ...
Prof. Dr. Özlü: Sivil vatandaşlar enkaz kaldırma çalışmalarını izlemeye gitmemeli
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Sivil vatandaşlar enkaz kaldırma ...
Demre Belediye Başkanı Kocakaya, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti
YEREL HABERLER Demre Belediye Başkanı Kocakaya, milletvekili aday ...
Antalya'da babasının otomobilini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da babasının otomobilini yaktığı iddia edilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.