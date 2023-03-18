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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Turgut Özal

Hakemler: Mehmet Şahin, Orkun Yurttaş, Burak Erkan

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 14, Yağmur Yıldız 4, Fitzgerald 17, Wells 16, İlknur Dumlu, Helin Boybeyi 6

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 12, Mokango 16, Laundrum 9, Burcu Yağan 3, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Feray Dalkılıç 6

1. Periyot: 16-22

Devre: 27-34

3. Periyot: 42-41


ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 61-57 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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