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Salon: Turgut Özal

Hakemler: Mehmet Şahin, Orkun Yurttaş, Burak Erkan

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 14, Yağmur Yıldız 4, Fitzgerald 17, Wells 16, İlknur Dumlu, Helin Boybeyi 6

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 12, Mokango 16, Laundrum 9, Burcu Yağan 3, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Feray Dalkılıç 6

1. Periyot: 16-22

Devre: 27-34

3. Periyot: 42-41





ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 61-57 yendi.





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