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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.

Yağmurlu havaya rağmen bir grup taraftar, takımı karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

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