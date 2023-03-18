Antalya'da Swing Dans Festivali düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Swing Dans Topluluğu tarafından düzenlenen Swing Dans Festivali, Antalya'da başladı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde "All That Jazz Weekend" vurgusuyla düzenlenen festivale, Amerika, Güney Kore, İngiltere, Belçika, İspanya, Rusya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Türkiye'den 250 dansçı katılıyor.

Festivalin organizatörü Gökçe Hekim Kılınç, Antalya'da oluşturdukları "Swing Dans Topluluğu" olarak caz müzik eşliğinde swing dansın gelişmesi için eğitimler verdiklerini, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl ilk defa uluslararası düzeyde bir festival organize ettiklerini dile getiren Kılınç, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu önemli dansçıları ağırladıklarını ifade etti. Kılınç, festivali gelecek yıl da düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Festivale Rusya'dan katılan Viktoria Biriukova da swing dansı çok sevdiğini ve yeteneğini sergilemek için burada olduğunu belirtti.

Festival yarın sona erecek.

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