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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılacak Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan Masterler Turu Dünya Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Ali Bey Club Manavgat'ta düzenlenen organizasyon, 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak.

Dünyanın dört bir yanından tenisçilerin ülkesini temsil etmek için Antalya'ya geldiği turnuvada, 37 ülkeden 163 takımdan bin civarında sporcu mücadele edecek.

Oyuncular, ilk hafta takım halinde dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek, ikinci hafta ise bireysel zafer için rekabet etme şansına sahip olacak.

Mücadelelerin sabah başlayacağı Masterler Turu Dünya Şampiyonası (ITF World Tennis Masters Tour), 1 Nisan'da sona erecek.

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