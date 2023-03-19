Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 77 kulüpten 399 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:

Klasik Yay Erkek Takım:

Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Mete Gazoz

Gümüş: Musa Arzuman, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer





Klasik Yay Kadın Takım:

Altın: Yasemin Ecem Anagöz, Zeynep Köse, Elisa Grace Rohwedder

Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur

Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir





Klasik Yay Karışık Takım:

Altın: Zeynep Barbaros, Ayaz Kocagöz

Gümüş: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen

Bronz: Aslı Er, Mesut Sapmaz





Klasik Yay Erkek:

Altın: Ulaş Berkim Tümer

Gümüş: Mete Gazoz

Bronz: Merih Sımav





Klasik Yay Kadın:

Altın: Zeynep Köse

Gümüş: Fatma Maraşlı

Bronz: Gizem Özkan





Makaralı Yay Erkek Takım:

Altın: Efe Dırıl, Kerem Efe Sütsever, Yakup Yıldız

Gümüş: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir

Bronz: Halit Ömer Dağ, Furkan Oruç, Kemal Özkan





Makaralı Yay Kadın Takım:

Altın: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk

Gümüş: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva

Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök





Makaralı Yay Karışık Takım:

Altın: Hazal Burun, Emircan Haney

Gümüş: Emine Rabia Oğuz, Furkan Oruç

Bronz: Şeyma Karakuş, Egemen Uslu





Makaralı Yay Erkek:

Altın: Kubilay Özdemir

Gümüş: Batuhan Akçaoğlu

Bronz: Muhammed Yetim





Makaralı Yay Kadın:

Altın: Yeşim Bostan Uçar

Gümüş: Dilara Abbasoğlu

Bronz: Begüm Yuva





Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Muhammed Abdullah Yıldırmış

Gümüş: Berkay Akkoyun

Bronz: Harun Kırmızıtaş





Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Aslı Er

Gümüş: Zeynep Köse

Bronz: Dünya Yenihayat





Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Efe Dırıl

Gümüş: Halit Ömer Dağ

Bronz: Kubilay Özdemir





Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Hazal Burun

Gümüş: İnci Saracık

Bronz: Irmak Yüksek





Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:

Altın: Harun Kırmızıtaş, Ömer Faruk Yıldırmış, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Gümüş: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspır, Faruk Topuz

Bronz: Yavuz Çavuşoğlu, Mustafa Buğrahan Çoban, Arda Ege Dönmezgüç





Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:

Altın: Aslı Er, Duru Uluçay, Kübra Yalçın

Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur

Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir





Klasik Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:

Altın: Nisanur Pınar, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Gümüş: Defne Derebaşı, Yunus Emre İspır

Bronz: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen





Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:

Altın: Halit Ömer Dağ, Berat Emin Er, Kemal Özkan

Gümüş: Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi, Eren Kırca

Bronz: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir





Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:

Altın: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva

Gümüş: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Ceyda Kömür

Bronz: Elif Doğan, Beyza Karakuş, Şeyma Karakuş





Makaralı Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:

Altın: Ayşenur Fenerci, Halit Ömer Dağ

Gümüş: Emine Azra Yılmaz, Batuhan Levent Sağlam

Bronz: Şeyma Karakuş, Yunus Emre Arslan

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