Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi

ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 77 kulüpten 399 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:
Klasik Yay Erkek Takım:
Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Mete Gazoz
Gümüş: Musa Arzuman, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Bronz: Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
Klasik Yay Kadın Takım:
Altın: Yasemin Ecem Anagöz, Zeynep Köse, Elisa Grace Rohwedder
Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur
Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir
Klasik Yay Karışık Takım:
Altın: Zeynep Barbaros, Ayaz Kocagöz
Gümüş: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen
Bronz: Aslı Er, Mesut Sapmaz
Klasik Yay Erkek:
Altın: Ulaş Berkim Tümer
Gümüş: Mete Gazoz
Bronz: Merih Sımav
Klasik Yay Kadın:
Altın: Zeynep Köse
Gümüş: Fatma Maraşlı
Bronz: Gizem Özkan
Makaralı Yay Erkek Takım:
Altın: Efe Dırıl, Kerem Efe Sütsever, Yakup Yıldız
Gümüş: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir
Bronz: Halit Ömer Dağ, Furkan Oruç, Kemal Özkan
Makaralı Yay Kadın Takım:
Altın: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk
Gümüş: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva
Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök
Makaralı Yay Karışık Takım:
Altın: Hazal Burun, Emircan Haney
Gümüş: Emine Rabia Oğuz, Furkan Oruç
Bronz: Şeyma Karakuş, Egemen Uslu
Makaralı Yay Erkek:
Altın: Kubilay Özdemir
Gümüş: Batuhan Akçaoğlu
Bronz: Muhammed Yetim
Makaralı Yay Kadın:
Altın: Yeşim Bostan Uçar
Gümüş: Dilara Abbasoğlu
Bronz: Begüm Yuva
Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:
Altın: Muhammed Abdullah Yıldırmış
Gümüş: Berkay Akkoyun
Bronz: Harun Kırmızıtaş
Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:
Altın: Aslı Er
Gümüş: Zeynep Köse
Bronz: Dünya Yenihayat
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:
Altın: Efe Dırıl
Gümüş: Halit Ömer Dağ
Bronz: Kubilay Özdemir
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:
Altın: Hazal Burun
Gümüş: İnci Saracık
Bronz: Irmak Yüksek
Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:
Altın: Harun Kırmızıtaş, Ömer Faruk Yıldırmış, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Gümüş: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspır, Faruk Topuz
Bronz: Yavuz Çavuşoğlu, Mustafa Buğrahan Çoban, Arda Ege Dönmezgüç
Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:
Altın: Aslı Er, Duru Uluçay, Kübra Yalçın
Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur
Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir
Klasik Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:
Altın: Nisanur Pınar, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Gümüş: Defne Derebaşı, Yunus Emre İspır
Bronz: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:
Altın: Halit Ömer Dağ, Berat Emin Er, Kemal Özkan
Gümüş: Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi, Eren Kırca
Bronz: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:
Altın: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva
Gümüş: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Ceyda Kömür
Bronz: Elif Doğan, Beyza Karakuş, Şeyma Karakuş
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:
Altın: Ayşenur Fenerci, Halit Ömer Dağ
Gümüş: Emine Azra Yılmaz, Batuhan Levent Sağlam
Bronz: Şeyma Karakuş, Yunus Emre Arslan