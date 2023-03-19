Antalya’da keçisini kurtarmaya çalışırken su kuyusuna düşen çoban boğuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Elmalı ilçesinde keçisini kurtarmaya çalışırken su kuyusuna düşen çoban hayatını kaybetti.

Ahatlı Mahallesi'nde Sazet Karacan’ın (32) kuyuya düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Ekipler, Karacan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi kuyudan çıkarılan çobanın, otlattığı keçilerinden birinin yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü fark edip hayvanı kurtardığı, bu sırada dengesini kaybederek kuyuya düşüp boğulduğu öğrenildi.



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