Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Cavaleiro, Koulouris
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Oosterwolde (Dk. 17 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci, Arao, İsmail Yüksek, Rossi, Valencia, Pedro
Gol: Dk. 6 Koulouris (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Osayi-Samuel (Fenerbahçe) Dk. 45 + 8 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cavaleiro'nun ortasında Koulouris'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia'nun şutununda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı önledi.
43. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı.
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.