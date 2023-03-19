Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Cavaleiro, Koulouris

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Oosterwolde (Dk. 17 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci, Arao, İsmail Yüksek, Rossi, Valencia, Pedro

Gol: Dk. 6 Koulouris (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Osayi-Samuel (Fenerbahçe) Dk. 45 + 8 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cavaleiro'nun ortasında Koulouris'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia'nun şutununda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı önledi.

43. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı.



Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.









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