Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Candeias (Dk. 81 Pereira), Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu ( Dk. 64 Zinedine Ferhat), Cavaleiro (Dk. 81 Oğuz Aydın), Koulouris (Dk. 89 Ahmed Hassan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Oosterwolde (Dk. 17 Osayi-Samuel) , İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Emre Mor), Arao (Dk. 46 Zajc), İsmail Yüksek, Rossi, Valencia, Pedro (Dk. 46 Joshua King (Dk. 78 Serdar Dursun))

Goller: Dk. 6 Koulouris (Corendon Alanyaspor), Dk. 65, 85 (Penaltıdan) Valencia, Dk. 90+2 Emre Mor (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Osayi-Samuel, Dk.82 Valencia (Fenerbahçe) Dk.45 +8 Furkan Bayır, 90+6 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi.



54. dakikada sağ kanatta Gustavo'nun pasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içerisine girip çektiği şutta kaleci Runarsson topu kurtardı.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in Rassoul tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışında Valencia, topu ağlara gönderdi: 1-1

Mücadelenin 68. dakikasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak.

70. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nın pasında topla buluşan Koulouris'in şutunda, top az farkla auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Valencia, Furkan Bayır'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.



85. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia topu filelerle buluşturarak maçtaki ikinci golünü attı: 1-2

90+2. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emre Mor'un çaprazdan vuruşunda, top kaleci Runarsson'un üzerinden ağlarla buluştu. 1-3

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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