Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Joao de Deus, "Çok kaliteli ve rakibimizden çok üstün bir oyun sergiledik ve 3 golle kazandık." dedi.

Deus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kısa süre önce UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile yüksek seviyede bir maç oynadıklarını ve bundan dolayı ilk yarıda takımın maçın içine girmekte zorlandığını belirterek, "Bu da maçın başında biraz zorlanmamıza neden oldu. Ama ikinci yarı takım, tamamen farklı performans gösterdi. Çok kaliteli ve rakibimizden çok üstün bir oyun sergiledik ve 3 golle kazandık. Takımı tebrik ediyorum. İlk 11'de ve sonradan giren oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Deus, bir gazetecinin hakemi nasıl değerlendireceğine yönelik sorusuna ise "Ben burada saha dışı olayları konuşmak için değil, sadece maçı kazanmak için konuşuyorum ve maçı da kazandık." yanıtını verdi.





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