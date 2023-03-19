Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında evinde Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Alanyaspor bu yıl 24 golü kontraataktan ve çıkarken top kaybetmekten yedi. Bu oyunu bırakıp başka oyuna evrilmesi gerekiyor." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen toplantıda, erken buldukları gol sonrasında rakibin gol atma çabasını değerlendiremediklerini söyledi.



Futbolun çok tartışıldığı bir dönemi yaşadıklarını aktaran Yanal, "Doğru ya da yanlış ligin önüne geçen bir takım serzenişler var. Hakemler ile söylemler var. Herkesin konuştuğu tek şey hakemlerin ve bu süreçte kimin şampiyon olup, kimin olamayacağı ile ilgili tartışmalardır. Bu futbola çok ciddi zarar veriyor." diye konuştu.

Hakemin baskı altında maç yönettiğini devre arasında kendisine ilettiğini anlatan Yanal, "Bir pozisyon sonrası, elini cebine götürmesi, tekrar değiştirmesi… Bu bayağı söyleme yol açacak. Onları bu duruma getiren de ortamdır." ifadelerini kullandı.

Bu ortamı konuşmaya başladıklarında ise 'futbolu konuşalım' söylemlerinin kullanıldığını vurgulayan Yanal, Fenerbahçe'nin iyi bir takım ve şampiyon adaylardan biri olduğunu kaydetti.





- "Futbola ihanet ediyoruz"

İlk yarıda Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini anlatan Yanal, "Alanyaspor bu yıl 24 golü kontraataktan ve çıkarken top kaybetmekten yedi. Bu oyunu bırakıp başka oyuna evrilmesi gerekiyor. Geçen hafta Ankara maçında da 2 golü bu şekilde yemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu oyunu toparlamak gerektiğini ama çok geç bir zamana denk gelindiğini dile getiren Yanal, şöyle konuştu:



"Ligin sonuna doğru geldik. Bunları konuşmak, tartışmak, futbol adına bir araya gelmek, güzel olur. Ama futbol böyle konuşulmuyor. Futbol hakemler üzerinden, federasyon üzerinden, ortam üzerinden konuşuluyor. İlk cümle bunlarla başlıyor. Geçen hafta sayın Jesus'un da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da açıklaması vardı. Umarım bunlar kısa sürede biter ve futbolu konuşuruz."

Yanal, hakemler için de çok üzüldüğünü aktararak, böyle gergin ortamın onların kafasında, ruhunda yaptığı travmanın empatisini de yapmak gerektiğini söyledi.

Geçen haftadan bu yana yapılan bir sürü açıklamaların olduğunu hatırlatan Yanal, "Mağlubiyete kılıf olarak söylemiyorum. Yensek de puan alsak da bunu söyleyecektim. Futbola ihanet ediyoruz. Hepimizin futbola birikmiş özrü var." ifadelerini kullandı.

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