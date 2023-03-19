Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'nin genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, maçın hakemini eleştirerek, "Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum. Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah." dedi.

Kızılhan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oynadıkları güzel oyundan dolayı oyuncularına ve takımı destekleyen taraftara teşekkür etti.

Maçta verilmeyen kartlar ve ofsaytlar olduğunu savunan Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sisteme yazıklar olsun. Adana Demirspor maçında da benzer bir şekilde haklı bir pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti. Bu akşam da aynı senaryoyu hep beraber gördük. Herkes için çok açık, net bir pozisyona itiraz eden hocamıza tekrar aynı şekilde kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum. Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, Türkiye'nin dört bir yanından takımımızla beraber olmak için gelen, deplasmanlarda, stadımızda hep beraber olduğumuz camiamızın, taraftarlarımızın haklarını helal etmiyoruz. Daha detaylı açıklamaları, ilave görüşlerimizi önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız."

Kızılhan, bir gazetecinin, teknik direktör Jorge Jesus'a verilen kırmızı kartın Adana Demirspor maçında verilen kırmızı kartla benzer olup olmadığı yönündeki sorusunu ise "Hep beraber izledik. Adana Demirspor maçında yaşanan, birebir aynı senaryoyu bu akşam da gördük. Çok net bir pozisyon. Hocamızın haklı bir itirazı var. Ama tuhaf bir şekilde aynı Adana maçında olduğu gibi kırmızı kart. Detaylı açıklamaları önümüzdeki hafta yapacağız." diye yanıtladı.

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