Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir ahıra düzenlenen operasyonda, 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.