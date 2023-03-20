AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin basın mensuplarıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin basın mensuplarıyla buluştu

AA

AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin basın mensuplarıyla buluştu

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Çetin, Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlediği buluşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybedenlere başsağlığı diledi.

Depremden sonra Antalya'ya 200 binin üzerinde depremzede geldiğini belirten Çetin, bunların ilk andan itibaren misafirhanelerde, otellerde ve hayırseverlerin evlerinde konuk edildiğini söyledi. Çetin, depremzedelerin yanlarında olmaya, yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını ifade ederek Antalya'nın bu süreçte müthiş bir misafirperverlik örneği gösterdiğini belirtti.

Otellerde konaklayan depremzede misafir sayısının 90 binden 20 bine kadar düştüğünü aktaran Çetin, 20-25 bin kişinin de memleketlerine dönerek çadır ve konteynır kentlerde yaşamaya başladığını ifade etti.

İl başkanlığı seçimi sürecinde Ankara'ya çağrılan 5 aday arasında yer aldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevine atandığını dile getiren Çetin, "O gün bugündür aldığımız sorumluluk üzerine durmadan koşuyoruz. Gece gündüz demeden fedakarlık yapıyoruz. Çünkü oturduğumuz makamın hakkını vermek için bugüne kadar koştuk, bundan sonra da koşacağız. Antalya, Antalyalılar ve Türkiye için koşacağız." dedi.

Çetin, göreve başlamasının birinci haftasında deprem felaketinin yaşanması nedeniyle yönetim kurulunu onaylanmasının ancak 3-4 gün önce gerçekleştiğini ifade ederek akabinde hızlı bir şekilde teşkilat çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Seçim Koordinasyon Merkezi'ni 35 kişilik bir ekiple kurduklarını, sandık yönetim kurullarını, mahalle başkanlarını ve okul sorumlularının belirlendiğini belirten Çetin, "Yarın sabah seçim olsa hazır bir şekilde bekliyoruz." dedi.

- "Her zaman birinci partiydik, bugün de birinci partiyiz"

Çetin, zorlu bir seçim sürecinin kendilerini beklediğini farkında olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Türk halkı farkında. Maalesef ülkenin kaderini onlara teslim etmenin çok iyi olacağı kanaatinde değiliz. Bu noktada daha aşkla daha şevkle çalışıyoruz. Altılı masa, bir seneyi geçkin süredir toplanıyor. Altındaki üstündekinin kim olduğunu Türk halkı gayet net bir şekilde biliyor. Noter masası, kumar masasından kalkanlar tekrar geri dönenler, yıllarca küfrettikleri bir partinin genel başkanını Cumhurbaşkanı adayı olarak parti genel merkezinde açıklatanlar... Vatandaşlarımız o fotoğraf karesine baktığında, Türkiye'nin gelecek umudunun orada olmadığını açık net görüyor. Sahada gezdiğimizde, bugüne kadar onlara destek veren vatandaşlarımızın, o tabloyu gördükten sonra kanaatlerinin de değiştiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Antalya'da birinci partiyiz. Her zaman birinci partiydik, bugün de birinci partiyiz. Muhalefetin kamuoyu oluşturma çalışması olsa da biz birinci parti olduğumuzu, yaptığımız çalışmalarda, ankette ve sahada gözlemleyebiliyoruz. Bunda eminiz, netiz ve kararlıyız. Antalya'da çok büyük bir oy farkıyla gelme çalışması yürütüyoruz."

- Antalya'da AK Parti'ye 81 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu

AK Parti'deki aday adaylık sürecinin 22 Mart'a kadar süreceğini açıklayan Çetin, şu ana kadar Antalya'da 81 kişinin partilerine milletvekili adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.

Çetin, 25 Mart günü tüm Türkiye'de elektronik ortamda temayül yoklamalarının yapılacağını dile getirerek, delegelerin aday adaylarından 10 tanesini seçeceklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Depremde anne ve babasını kaybeden genç, kız kardeşi için yaşama tutunuyor
YEREL HABERLER Depremde anne ve babasını kaybeden genç, kız kardeşi ...
Türkiye'deki 'aşırı hava olayları'nda son 8 yılda rekor artış
YEREL HABERLER Türkiye'deki 'aşırı hava olayları'nda son 8 yılda ...
Regnum Carya Pro-Am 2023 şampiyonu Ali Altıntaş
YEREL HABERLER Regnum Carya Pro-Am 2023 şampiyonu Ali Altıntaş
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
Burak Kızılhan: Bu sisteme yazıklar olsun
YEREL HABERLER Burak Kızılhan: Bu sisteme yazıklar olsun
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-3
YEREL HABERLER Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-3
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Silahla vurulan otomobil sürücüsü yaralı halde gittiği polis merkezinden hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Silahla vurulan otomobil sürücüsü yaralı halde ...
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
Antalya’da keçisini kurtarmaya çalışırken su kuyusuna düşen çoban boğuldu
YEREL HABERLER Antalya’da keçisini kurtarmaya çalışırken su kuyusuna ...
Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapıldı
Alanya'da Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER Alanya'da Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu ...
ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası´nın basın toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası´nın ...
Kazada yaralanan baba, korkan oğlunu kucağından bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan baba, korkan oğlunu kucağından ...
Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi
YEREL HABERLER Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi
 'Depremzedelere yardım ederken incitmeyin'
YEREL HABERLER  'Depremzedelere yardım ederken incitmeyin'
Teniste ITF Masterler Turu Dünya Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Teniste ITF Masterler Turu Dünya Şampiyonası ...
Teniste ITF Masterler Turu Dünya Şampiyonası heyecanı Antalya'da yaşanıyor
YEREL HABERLER Teniste ITF Masterler Turu Dünya Şampiyonası heyecanı ...
Antalya'da Swing Dans Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Swing Dans Festivali düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.