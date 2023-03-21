Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 63 yıllık hayalini gerçekleştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 63 yıllık hayalini gerçekleştirecek

AA

Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 63 yıllık hayalini gerçekleştirecek

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Polonya'nın Torun kentinde 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda (WMACI 2023) yarışacak 80 yaşındaki master milli atlet Çiçek Solon Şensoy, 63 yıllık hayalini gerçekleştirecek.

Spora Antalyaspor Atletizm Takımı'nın masterler kategorisinde devam eden Şensoy, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübünde bir süre basketbol ve voleybol oynadı, ardından atletizm yapmaya başladı.

Kısa sürede milli takıma seçilip, ulusal ve uluslararası yarışlara katılan Şensoy, çok sayıda madalya ile kupa kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ilk kadın antrenörü ve uluslararası atletizm hakemi de olan Çiçek Şensoy, hem sporcular yetiştirdi hem de yarışlara katılarak dereceler elde etti.

İlk olarak olimpiyatlarda yarışmak için kendisine 63 yıl önce hedef koyan Şensoy, bunu gerçekleştirememesi sonrası gözünü masterlerde Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Yaşadığı sakatlıklara rağmen antrenmanlarını aksatmayan Şensoy, hem hedefine ulaşma hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcuların hayalleri anısına Masterler Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda koşma kararı aldı.


- "Madalyanın peşini bırakmayacağım"

Çiçek Solon Şensoy, AA muhabirine, çocukken her yere koşarak gittiğini, bir hevesle başladığı atletizmin yıllar içinde hem mesleği hem hobisi olduğunu söyledi.

Sporcular da yetiştirdiğini aktaran Şensoy, "Halkın bu spora ilgi duyması için çaba sarf ettim. Çünkü 70'li yıllarda halk çıkıp sokaklarda koşmuyordu. Koşana da deli gözüyle bakıyorlardı. Bunu kırmaya çalıştım. Halk arasında yarışlar organize ettim." dedi.

Atletizmin sporun temeli olduğuna değinen Şensoy, 1960'da Roma Olimpiyatları yapıldığını, 100 metrede rekor kıran atletin ardından kendisine bu yarışlarda yer almak için hedef koyduğunu aktardı.

Olimpiyatlara gidemediğini dile getiren Şensoy, şunları kaydetti:

"Bugünlere kadar o heves içimde kaldı. 35 yaşından sonra masterler kategorisinde yarışılıyor. 'Olimpiyat olmadı, bari masterler kategorisinde Dünya Şampiyonası'na katılayım.' dedim. Her yıl gitmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Çocuklarımın desteğiyle Polonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Madalyayla dönmeyi ümit ediyorum. Dileğim bu. Pandemi, arkasından depremler oldu. Birkaç sakatlık geçirdim ama yine de madalyanın peşini bırakmayacağım. 60 metrede koşacağım."

Şensoy, Balkan şampiyonalarında 60, 100, 200 metre koşu ile uzun atlama ve yüksek atlama kategorilerinde rekorları olduğunu, İzmir'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da dördüncülük elde ettiğini dile getirdi.


- "Hedeflerinize ulaşmak için her gün spor yapın"

Şampiyonadaki rakiplerinin güçlü olduğunu, ABD, İsveç, Almanya, Avusturya ve Kanada gibi ülkelerden sporcuların yarışacağını vurgulayan Şensoy, şöyle konuştu:

"Benimki 63 yıllık bir hayaldi. Bu seferki yarışmada ben kendi hayalimi gerçekleştireceğim ama buna eklenen bir hayalim daha var. Kuzey Kıbrıslı voleybolcu çocuklar, Adıyaman'da depremde vefat etti. Onlar hayallerini gerçekleştiremeyecekler. Başka illerde de sporcular, antrenörler, futbolcular vefat etti. Şampiyonada onların hayalleri için de koşacağım."

Yaşın sadece bir rakam olduğunu vurgulayan Şensoy, insanların hayal edip, hedef belirleyip, sonra bu hedeflere ulaşmak için çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Üniversitesi'nde Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Alanya Üniversitesi'nde Proje Döngüsü Yönetimi ...
Orman yangını sanığı suçlamayı reddetti: Özlem'i etkilemek için 'Benzini döke döke yaktım' dedim
YEREL HABERLER Orman yangını sanığı suçlamayı reddetti: Özlem'i ...
'Yağış azaldı, ekim nöbetinde değişiklik kaçınılmaz'
YEREL HABERLER 'Yağış azaldı, ekim nöbetinde değişiklik kaçınılmaz'
Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ...
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe maçını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe ...
Hasan Çavuşoğlu: Türk futbolu da Türk hakemleri de baskı altında
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: Türk futbolu da Türk hakemleri de ...
Antalya'da bir iş kadını tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da bir iş kadını tartıştığı kişi tarafından ...
İnşaat şirketi sahibi Zehra, iş yerinde öldürüldü
YEREL HABERLER İnşaat şirketi sahibi Zehra, iş yerinde öldürüldü
Antalya'da hırsızlık yapan 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da hırsızlık yapan 8 kişi tutuklandı
Antalya’da kaçak içki ve tütün operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da kaçak içki ve tütün operasyonunda 4 kişi ...
Depremi muhabbet kuşlarının çırpınmalarıyla anlamışlar
YEREL HABERLER Depremi muhabbet kuşlarının çırpınmalarıyla ...
3. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve ...
AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Depremde anne ve babasını kaybeden genç, kız kardeşi için yaşama tutunuyor
YEREL HABERLER Depremde anne ve babasını kaybeden genç, kız kardeşi ...
Türkiye'deki 'aşırı hava olayları'nda son 8 yılda rekor artış
YEREL HABERLER Türkiye'deki 'aşırı hava olayları'nda son 8 yılda ...
Regnum Carya Pro-Am 2023 şampiyonu Ali Altıntaş
YEREL HABERLER Regnum Carya Pro-Am 2023 şampiyonu Ali Altıntaş
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
Burak Kızılhan: Bu sisteme yazıklar olsun
YEREL HABERLER Burak Kızılhan: Bu sisteme yazıklar olsun
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-3
YEREL HABERLER Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-3
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.