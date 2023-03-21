Finike'de Dünya Ormancılık Günü kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü" etkinliklerle kutlandı.

Finike Orman İşletme Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, Finike Şehit Adem Ovar ilkokulu öğrencileri, Asarönü Bal Ormanı'na fidan dikti.

Etkinliğe katılan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, gazetecilere, minik öğrencilerle bu görevi yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, dikilen fidanların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Finike Orman işletme Müdürü Mustafa Karagöz ise çocuklarla beraber önceki yıllarda diktikleri fidanlardan bir orman oluşmaya başladığını ifade ederek, "Kültürümüzde ağaç özgürlüğü, orman ise kardeşliği ve birlikteliği temsil ediyor. Fidanlarımız büyüdükçe dallarının kol kola girdiğini görüyoruz. İnşallah ülkemizde ve dünyada bu kardeşliği göreceğiz." dedi.

Etkinliğin sonunda katılanlara ikramlarda bulunuldu.









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