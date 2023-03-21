Antalya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir site içerisinde bulunan motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi'nde bir site içerisindeki Cihat Polat'a ait motosikletin çalındığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin sitenin demir korkuluklarından atlayıp, bina önünde düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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