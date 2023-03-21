Antalya'da "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"na fidan dikildi.

Kepez İlçesi Duacı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 30 dönüm alanda defne, çam ve tıbbi aromatik olmak üzere 3 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu, 500 fidan da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Vali Ersin Yazıcı, programda, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dikmek, dünyaya katkıda bulunmak için ve Antalya'yı yeşillendirmek için bir araya geldiklerinin söyledi.

Asrın felaketinde 50 binin üzerinde kişiyi kaybettiklerini belirten Yazıcı, "O acı olayı yaşayıp, o travmayı atlatmak çok zor ama hayat devam ediyor. İnşallah devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle bu zor günler de geçecek ve bunun da üstesinden geleceğiz. Büyük Türk milleti, büyük Türk devleti bunun da altında kalkacak." dedi.

Yazıcı, devlet ve milletin yardımlaşma gücüyle deprem bölgesinin en kısa zamanda normale döneceğine inandığını ifade etti.

Bu dünyada yaşamak için temiz hava, su ve toprağa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ormanlarımız ve yeşilimiz bol olduğunda havamız, suyumuz ve toprağımız da temiz olacak. Toprağımızı da insan oğluna hizmet edecek şekilde temiz tuttuğumuz zaman inanıyoruz ki yaşamımız daha kaliteli ve konforlu olacak." diye konuştu.

Yazıcı, tüm Türkiye'de milyonlarca ağaç dikileceğini, çocuklara havası, suyu ve toprağı daha temiz bir hayat bırakmak için uğraştıklarını kaydetti.

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise orman bilincinin artması için her yıl fidan dikimi yapıldığını ve bu yıl 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketinin yaşandığını anlattı.

Felaket sonrası bu yıl ki fidan dikimini depremde hayatını kaybedenlere adadıkları vurgulayan Dikici, "Ben de deprem bölgesinde görev yaptım ve yaşadığımız acı çok büyüktü. Kurum olarak elimizden geldiği kadar 500 depremzedeyi ağırlıyoruz. Orman gününden hem hayatını kaybedenleri anmak istiyoruz hem de onlar adına fidanlar diktik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar fidan dikimi gerçekleştirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.





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