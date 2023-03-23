Antalya Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 4 ödül

ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2022 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibinden 4 gazeteci ödül kazandı.

AGC binasında ödül kazananların açıklandığı toplantıya, AGC Başkanı İdris Taş, Jüri Başkanı Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Doç. Dr. Murad Karaduman, AGC üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Taş, programda, birbirinden değerli alanlarda uzman jüri üyeleriyle son derece titiz bir çalışma neticesinde yılın gazetecilerinin seçildiğini söyledi.

Türk basınının en prestijli ödüllerinden Antalya Basın Ödülleri'nde 141 eser yarıştığını belirten Taş, "Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet verici. Doç. Dr. Murad Karaduman başkanlığındaki yarışma jürisine 19 eser ödüle layık görüldü. Ödül kazananları da ben de şimdi öğreneceğim, ödül alsın ya da almasın yarışmaya eserleriyle anlam katan meslektaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Jüri Başkanı Karaduman ise yarışmaya katılımın yüksek olduğunu ve birbirinden seçkin 141 esere ödül vermek için titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Adaletli bir seçim yaptıklarını dile getiren Karaduman, "Öyle anlar oldu ki bazı eserlere ödül verememek bizi üzecekti. Bu aşamada AGC ödül yönetmeliğinde jüriye tanınan yetki kapsamında 3 farklı kategoride ödül vermek bir nebze içimizi rahatlattı. Yarışmaya katılan, emek harcayan ve ödül alan basın çalışanlarını kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karaduman ödül alan gazetecileri açıkladı.

Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünden kıdemli muhabir Hatice Özdemir Tosun'un "Antalya'da Bereketli Topraklarda 12 Ay Boyunca Üretiyor" başlıklı eseri ekonomi dalında, muhabir Ayşe Yıldız'ın "Ukrayna'dan Tahliye Edilen Yetimler Antalya'da Güvende Hissediyor" eseri yazılı basın röportaj dalında, fotomuhabiri Orhan Çiçek'in "Bir Damla Hayat" eseri yılın basın fotoğrafı dalında ödül kazandı. AA kameramanı Oktay Özden de Ali Orhan Televizyon Ödülü dalında "Ukraynalı yüzücü Türkiye'ye sığındı" haberiyle ödüle layık görüldü.



2022 AGC Antalya Basın Ödülleri Jürisinde Doç. Dr. Murad Karaduman, CNN TÜRK Program Direktörü Yasemin Tüzemen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Reuters Haber Ajansı Editörü Murad Sezer, ve Anadolu Ajansı Başmuhabiri Yasin Tuncer yer aldı.

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