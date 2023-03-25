Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını Finike'de buluşturacak

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ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Hasyurt Tarım Fuarı, 26-29 Nisan'da tarım sektörü paydaşlarını bir araya getirecek.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın önemli bir tarım kenti olduğunu ve özellikle batı Antalya ilçelerinin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirtti.

Fuarların sektör paydaşlarının buluşması, gelişen teknolojinin tanıtılması, ihracatın artması noktasında önemli rol oynadığını bildiren Geyikçi, "İlçemizde düzenlediğimiz Hasyurt, Türkiye'de üretici ve tüketicinin buluştuğu ilk fuar olma özelliğini taşıyor. Bu yıl 26. kez kapılarımızı tarım sektörüne açacağız. Fuar için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

Fuarda tohum, fide, gübre ve seracılık alanında faaliyet gösteren 50'nin üzerinde firmanın stant açması bekleniyor.

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