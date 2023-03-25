Antalya'nın Elmalı ilçesinde arıcılara şeker desteği verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesindeki arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla indirimli şeker desteği verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere destek amaçlı zaman zaman çeşitli destekler sağlandığını bildirdi.
Bu dönemde arıcılara şeker desteği verildiğini aktaran Boğatimur, "Arıların beslenmesi için devlet destekli şeker dağıtımı yaptık. İlçemizdeki üreticilere 32 ton şeker desteğinde bulunduk. Arıcılar bu şekerleri bahar ve sonbahar beslenmesi olarak kullanacak." dedi.
Arıcılıkla uğraşan Yörenler Muhtarı Hamza Demirhan da destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.